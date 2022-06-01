Совбез ООН соберется по украинскому вопросу 6 июня

19:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 6 июня. Об этом говорится в распространенной в среду программе работы Совета на июнь.

Конкретная тема встречи еще не заявлена. По информации источников ТАСС, ожидаются доклады представителей секретариата ООН о текущей ситуации, в том числе в гуманитарной и продовольственной сферах. Какие-либо конкретные предложения на рассмотрение членов СБ выносить не планируется.