Выпуск легковых автомобилей в РФ снизился на 85,4% - Росстат

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство легковых автомобилей в России в апреле 2022 года снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом по отношению к марту 2022 года производство авто сократилось на 51,3%.

При этом в январе — апреле 2022 года было выпущено 264 тыс. легковушек, что на 47,2% меньше, чем годом ранее.