Выпуск легковых автомобилей в РФ снизился на 85,4% - Росстат
19:30 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом в январе — апреле 2022 года было выпущено 264 тыс. легковушек, что на 47,2% меньше, чем годом ранее.
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