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Американские РСЗО HIMARS уже в пути на Уркаину - Пентагон

21:00 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США заранее перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) в Европу, чтобы обеспечить их быструю передачу Украине, в рамках нынешнего пакета помощи Киев получит четыре установки. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол на брифинге в Пентагоне.

«Министерство обороны [США] заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку на Украину. <…> В первоначальном транше будет четыре системы HIMARS», — сказал он.

«Мы надеемся, что украинцы оправдают данные [ими] заверения [в том, что они не будут применять РСЗО HIMARS по территории РФ]», — сказал он. При этом Кол не уточнил, как будут реагировать США в случае нарушения этих обещаний Киевом.

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