Американские РСЗО HIMARS уже в пути на Уркаину - Пентагон
21:00 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство обороны [США] заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку на Украину. <…> В первоначальном транше будет четыре системы HIMARS», — сказал он.
«Мы надеемся, что украинцы оправдают данные [ими] заверения [в том, что они не будут применять РСЗО HIMARS по территории РФ]», — сказал он. При этом Кол не уточнил, как будут реагировать США в случае нарушения этих обещаний Киевом.
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