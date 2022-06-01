Американские РСЗО HIMARS уже в пути на Уркаину - Пентагон

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США заранее перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) в Европу, чтобы обеспечить их быструю передачу Украине, в рамках нынешнего пакета помощи Киев получит четыре установки. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол на брифинге в Пентагоне.

«Министерство обороны [США] заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку на Украину. <…> В первоначальном транше будет четыре системы HIMARS», — сказал он.



«Мы надеемся, что украинцы оправдают данные [ими] заверения [в том, что они не будут применять РСЗО HIMARS по территории РФ]», — сказал он. При этом Кол не уточнил, как будут реагировать США в случае нарушения этих обещаний Киевом.