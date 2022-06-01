Интерпол считает, что оружие, поставленное на Украину, окажется в итоге в руках преступников

21:10 Источник: Интерфакс

Существенная часть оружия, которое сейчас различные страны поставляют Украине, в дальнейшем попадет в руки преступников, заявил в среду глава Интерпола Юрген Шток.

"Высокая доступность оружия во время конфликта приведет после его завершения к незаконному обороту этого оружия", - цитируют Штока западные СМИ.

По его мнению, преступные группировки уже сейчас думают о том, как получить доступ к такому оружию, и странам необходимо принимать меры, чтобы препятствовать подобным планам.