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НОВОСТИ

Столица Чехии больше не в состоянии принимать беженцев с Украины

22:40 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Магистрат Праги принял решение закрыть в городе с 15 июня центр регистрации беженцев с Украины, что связано с отсутствием у властей возможности обеспечить им размещение в столице Чехии. Об этом сообщил в среду сайт газеты «Е15».

Решение столичных властей обусловлено тем, что Прага исчерпала варианты, связанные с предоставлением беженцам жилья, медицинского обслуживания и других видов социальной поддержки, обеспечивающих им достойное существование. В городе концентрация людей, покинувших Украину из-за происходящего там конфликта, в четыре раза выше, чем в других регионах Чехии.

Мэр Праги Зденек Гржиб настаивает на введении в республике механизмов, обеспечивающих равномерное распределение украинских беженцев между чешскими регионами. Он намерен поставить этот вопрос перед правительством страны.

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