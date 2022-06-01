Столица Чехии больше не в состоянии принимать беженцев с Украины
22:40 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение столичных властей обусловлено тем, что Прага исчерпала варианты, связанные с предоставлением беженцам жилья, медицинского обслуживания и других видов социальной поддержки, обеспечивающих им достойное существование. В городе концентрация людей, покинувших Украину из-за происходящего там конфликта, в четыре раза выше, чем в других регионах Чехии.
Мэр Праги Зденек Гржиб настаивает на введении в республике механизмов, обеспечивающих равномерное распределение украинских беженцев между чешскими регионами. Он намерен поставить этот вопрос перед правительством страны.
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