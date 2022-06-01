Цены на бензин в Эстонии бьют рекорды

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость бензина на автозаправочных станциях в Эстонии достигла рекордных значений, сообщил в среду портал национального телерадиовещания Э-эр-эр. По его информации, на АЗС в Таллинне 95-й бензин стоит 2,119 евро за литр, 98-й бензин — 2,169 евро, а дизель — 1,949 евро.

Предыдущий рекорд был установлен в понедельник. Тогда литр 95-го бензина на заправочных станциях в центре Таллинна стоил 2,079 евро. До этого рекорд был установлен 18 мая, когда 95-й бензин можно было купить по 2,059 евро за литр.

Увеличение стоимости топлива в Эстонии и других странах Европы связано с ростом цен на нефть, влияние на который оказывают антироссийские санкции, а также желание Евросоюза отказаться от закупок нефти из РФ.