Цены на бензин в Эстонии бьют рекорды
22:20 01.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предыдущий рекорд был установлен в понедельник. Тогда литр 95-го бензина на заправочных станциях в центре Таллинна стоил 2,079 евро. До этого рекорд был установлен 18 мая, когда 95-й бензин можно было купить по 2,059 евро за литр.
Увеличение стоимости топлива в Эстонии и других странах Европы связано с ростом цен на нефть, влияние на который оказывают антироссийские санкции, а также желание Евросоюза отказаться от закупок нефти из РФ.
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