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В МО заявили о планируемой СБУ провокации с обстрелом РФ ракетами большой дальности

09:00 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские боевики планируют нанести удар ракетами большой дальности, поставка которых ожидается из США в ближайшее время, по приграничной территории России, чтобы спровоцировать ВС РФ на ответный огонь. Об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостке Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную бесчеловечную провокацию", - сообщил он.

"В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения", - сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что при проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы убийствах мирных жителей города российскими военными, которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

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