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НОВОСТИ

В Саудовской Аравии назвали условие для увеличения добычи нефти - FT

09:05 02.06.2022 Источник: Газета.Ru

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится. Это может быть вызвано наложенными на Москву западными санкциями, пишет газета Financial Times.

Руководство Саудовской Аравии считает, что «настоящего дефицита на рынке пока нет», несмотря на высокие цены на ресурс.

По информации издания, несмотря на напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения».  Газета.Ru

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