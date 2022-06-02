РФ будет названа в новой концепции НАТО главной угрозой альянсу — постпред США

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена провозгласить Россию в новой стратегической концепции главной угрозой в свой адрес. Об этом сообщила в среду на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«<…> Разработка стратегической концепции не завершена. Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — заявила дипломат.

По ее словам, «для НАТО это приоритет номер один и будет оставаться таковым в обозримом будущем». «Поэтому вы увидите большой акцент на таких вещах, как сдерживание и оборона, а также шагах, которые альянс готов сделать, чтобы укрепиться», — отметила постпред, комментируя подготовку к предстоящему в конце июня в Мадриде саммиту НАТО, на котором и должна быть принята новая стратегическая концепция. Смит, в частности, просили пояснить, какие взгляды на Россию и Китай Североатлантический альянс собирается изложить в данном документе, как он планирует зафиксировать задачи отражения угроз, которые, по утверждению НАТО, исходят от Москвы и Пекина.

Посол подчеркнула, что Североатлантический альянс уже находился в переходном состоянии до начала Россией специальной военной операции на Украине, занимался «укреплением сдерживания и обороны». «Так что это должно было находиться в центре внимания независимо от действий России. Теперь этому будет уделено больше внимания, это займет более видное место в стратегической концепции из-за ее (России — прим. ТАСС) действий», — сказала Смит. «Тем не менее да, вы увидите, что Россия появится в стратегической концепции в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу», — повторила постоянный представитель США.