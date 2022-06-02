Три человека погибли в результате стрельбы в больнице США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в среду в здании на территории больницы Святого Франциска в городе Талса (штат Оклахома), стрелявший мертв, сообщает полиция.

«Мы можем подтвердить, что четверо человек погибли, включая стрелявшего, в результате ситуации со стрельбой на территории больницы Святого Франциска», — говорится в сообщении местных правоохранителей в «Твиттере». Информации о числе пострадавших пока не приводятся.

По данным телеканала Кей-джей-эр-эй, виновник стрельбы покончил жизнь самоубийством, предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени (01:00 мск 2 июня) в одном из медицинских зданий больничного комплекса, в настоящее время полиция этаж за этажом прочесывает здание в поисках пострадавших.

Неделю назад в техасской школе в результате стрельбы погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Огонь открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос. Стрельба в техасском Ювалде вызвала в США новую дискуссию о возможности ограничений в сфере продажи и ношения оружия.