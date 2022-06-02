0
0
148
НОВОСТИ

МВД РФ и Минцифры России создают новый ресурс для проверки водительских удостоверений

10:20 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений создается в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством витрины данных ГИБДД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:20 02.06.2022
Турция не ждет компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО — офис Эрдогана
0
32
11:05 02.06.2022
На референдуме в Дании победили сторонники оборонного сотрудничества ЕС
0
69
11:00 02.06.2022
Россия отправила в Белоруссию гаубицы 2С3М «Акация»
0
76
10:32 02.06.2022
США хотят сделать из Украины колонию, а не независимую страну — Володин
0
137
10:05 02.06.2022
Армия Китая готовится к худшему сценарию в связи с позицией США по Тайваню — СМИ
0
171
10:00 02.06.2022
Три человека погибли в результате стрельбы в больнице США
0
150
09:58 02.06.2022
Андрей Воробьев передал многодетной семье из Луховиц машину на 8 мест
0
182
09:55 02.06.2022
Андрей Воробьев: Жилье в Подмосковье становиться более комфортным и безопасным
0
161
09:32 02.06.2022
РФ будет названа в новой концепции НАТО главной угрозой альянсу — постпред США
0
188
09:20 02.06.2022
Большая часть украинских беженцев в Польше вскоре лишится ежедневного пособия - СМИ
0
241

Возврат к списку