МВД РФ и Минцифры России создают новый ресурс для проверки водительских удостоверений
10:20 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений создается в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — сказал собеседник агентства.
В МВД отметили, что сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством витрины данных ГИБДД.
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