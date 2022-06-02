МВД РФ и Минцифры России создают новый ресурс для проверки водительских удостоверений

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений создается в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством витрины данных ГИБДД.