США хотят сделать из Украины колонию, а не независимую страну — Володин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США хочет сделать из Украины свою колонию, выжать из страны все ресурсы и использовать ее для ослабления России. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил политик, президент США Джо Байден заявил, что Америка хочет видеть «демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину». «У США было 8 лет, чтобы сделать Украину демократической, независимой, суверенной и процветающей, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом. Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили», — написал председатель Думы.

«Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», — подчеркнул Володин.