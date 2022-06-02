Андрей Воробьев: Жилье в Подмосковье становиться более комфортным и безопасным

09:55

Фото пресс-службы губернатора Московской области

В Московской области активно строится жилье, поэтому регион растет, сказал губернатор Подмосковьяв эфире радио Sputnik. «Сегодня технология, качество работы тех, кто занимается этим бизнесом, достаточно высокое, – отметил он. – Я бы сказал, соответствует мировому уровню. И, конечно, не случайно в Подмосковье появляется около 100 тыс. новых жителей каждый год. 50% – это москвичи, 25% – местные жители, которые улучшают жилищные условия или детям своим покупают. И еще 25% – это регионы нашей страны. И цены – разные, понятно, что они дешевле, чем в Москве, а значит, более доступны. Но каждому человеку хочется и доступность, и качество. Мы видим, что все больше квартир строится с ремонтом, что называется, «под ключ» и даже с мебелью».

В прошлом году в Подмосковье принят новый стандарт строительства жилых домов, которые должны соответствовать требованиям комфорта и безопасности. Это современные планировочные решения, привлекательные фасады, отсутствие мусоропроводов, подъезды без ступенек, дворы без машин, высокое качество благоустройства.

«Есть такое понятие как РНГП (региональный норматив градостроительного проектирования), это предполагает определенное количество парковок, школьных мест, медицинское обслуживание – все, что делает новоселье комфортным. Мы стараемся эти стандарты соблюдать. И застройщики, ведомые конкуренцией, находятся в ситуации, когда должны предлагать что-то уникальное, лучшее, – отметил губернатор. – Есть запрос на ИЖС, на коттеджные поселки. Я очень надеюсь, что мы будем открывать новые проекты, для этого все готово, чтобы каждый человек мог реализовать свою мечту под названием «дача». Но это дача уже XXI века, когда ты живешь по другим стандартам – у тебя дороги, качественная инфраструктура. Мы претендуем на то, что сможем обеспечить именно такое проживание наших жителей».

Жилье в регионе становится более доступным. Губернатор отметил, что этому способствуют президентские программы, такие как «Семейная ипотека». Она предусматривает льготное жилищное кредитование семей, в которых, начиная с 1 января 2018 года, если родился первый ребенок или последующие дети, а также дети с ограниченными возможностями. Программа позволяет оформить ипотечный кредит на покупку жилого помещения по льготной ставке до 6% на срок до 30 лет.

По словам губернатора в этом году в регионе должны сдать не менее 9 млн. кв. м жилья. Половина из этого объема – многоквартирные дома (МКД).

«Видим спрос после сложной ситуации в апреле, когда ключевая ставка была очень высокая и банки не открывали проектное финансирование. Из-за этого застройщик не мог получить деньги на новый проект и его подготовку – инфраструктуру, коммуникации. Сейчас ставка снижается, что должно сделать ипотеку еще более доступной. Это очень важно для семей – когда есть стабильность, можно планировать свое будущее», – сказал Андрей Воробьёв.

Решение проблем обманутых дольщиков – одна из приоритетных задач, стоящих перед областным правительством. Президент поручил закрыть этот вопрос до конца 2023 года.

«Были грустные моменты истории, когда застройщики не справлялись с кризисами ввиду отсутствия рентабельности, из-за отсутствия компетенции или умения строить и бросали жителей. Увы, мы были антилидерами, у нас было 112 тыс. обманутых дольщиков. И здесь государство пришло на помощь. В этом и следующем году, эту тему, я надеюсь и верю, закроем раз и навсегда, – подчеркнул Андрей Воробьёв. – Благодаря федеральной поддержке мы ежемесячно сдаем дома, которые очень долго ждали жители. Сейчас у тебя есть возможность получить деньги или дождаться, когда достроят жилье. Мы работаем совместно с фондом ДОМ.РФ – это государственное учреждение, специально созданное, чтобы решить проблемы дольщиков на территории нашей страны».

Важный инструмент защиты прав дольщиков – эскроу-счета. Суть этого механизма в том, что деньги покупателей хранит банк, и застройщик может их получить только, когда сдаст дом в эксплуатацию.

«Система жесткая, но справедливая. Раньше застройщик мог распоряжаться этими деньгами по своей необходимости или по мере своей порядочности. А она, как известно, у всех разная», – сказал губернатор.

В ходе интервью речь также зашла о строительстве инфраструктурных и социальных объектов.

«Качество жизни заключается и в том, чтобы было хорошее транспортное сообщение. Поэтому мы строим много дорог. Большинство из них – это развитие Московского транспортного узла. Специальная государственная программа позволяет нам строить и расширять федеральные трассы, реализовывать концессии, которые разгружают наше Подмосковье, делают более доступными удалённые территории, – рассказал Андрей Воробьёв. – Большой спрос сегодня на образование. Мы уделяем особое внимание школам – и по форме, и по содержанию. На этой неделе заложили 20 учебных заведений, в прошлом году – 30, а еще раньше - 50. Это не значит, что мы сбавляем темп, просто мы приняли решение возводить большие школы на 1,5-2 тыс. мест, где можем собрать лучших преподавателей. Научились строить их достаточно быстро – за 18-20 месяцев».

Говорили в студии радио Sputnik и о поддержке молодых специалистов. В частности, о программе «Социальная ипотека».

«Она помогает решать проблемы учителям, тренерам спортивных школ, ученым, – сказал губернатор. – Программа очень востребованная, потому что ежемесячный платеж, если ты получаешь социальную ипотеку, составляет 20-30 тыс. руб. в зависимости от метража. Это очень доступно, и мы эту программу дальше продолжаем».

Соципотеку могут получить учителя, воспитатели, врачи, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры. Человек платит только проценты по кредиту, а стоимость квартиры за них гасит государство.