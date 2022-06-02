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НОВОСТИ

Андрей Воробьев передал многодетной семье из Луховиц машину на 8 мест

09:58 02.06.2022

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал многодетной семье из Луховиц машину на 8 мест. Супруги Игорь и Елена воспитывают 5 приемных детей, в том числе 13-летнего Валентина, который не так давно приехал из Донбасса.

В конце апреля губернатор навестил эту семью. В беседе за домашним столом родители поделились, что им очень не хватает автомобиля для совместных семейных поездок.

«Эта семья взяла на воспитание парня из ДНР. Валентин пошел в 7 класс, ему нравится Подмосковье, он уже считает Луховицы своей родиной. Я надеюсь, что он вырастет патриотом России, патриотом Донецка, – сказал депутат Государственной думы Никита Чаплин. – Сегодня мы вручили подарок губернатора, который он обещал. Для семьи – это существенная поддержка».

Семья любит путешествовать на машине по всему Подмосковью. Они часто посещают музеи, выставки, открывают для себя новые города. Как признался глава семейства, теперь можно расширить географию.

«Машина вместительная и очень красивая. Детям понравилась – все в восторге. Теперь мы сможем поехать и на море, отдохнуть всей семьей», – сказал Игорь.

Автомобиль передали семье в День защиты детей. Кроме ключей от машины, семье привезли угощения – фрукты и ягоды.

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