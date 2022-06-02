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Россия отправила в Белоруссию гаубицы 2С3М «Акация»

11:00 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в рамках контракта 2022 года отправила Минобороны Белоруссии отремонтированные самоходные гаубицы 2С3М «Акация». Об этом сообщили в четверг в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех».

«В рамках выполнения двух контрактов 2022 года АО „Уралтрансмаш“ (входит в УВЗ — прим. ТАСС) отправил самоходные гаубицы 2С3М „Акация“ после капитального ремонта в Республику Беларусь», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в концерне, сегодня АО «Уралтрансмаш» выполняет капитальный ремонт изделий 2С3М, а также модернизацию «Акации» 2С3 до уровня 2С3М. «В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению», — приводит пресс-служба слова генерального директора АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова.

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