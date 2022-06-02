На референдуме в Дании победили сторонники оборонного сотрудничества ЕС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство датчан поддержали присоединение их страны к оборонному сотрудничеству в рамках Евросоюза (ЕС) на состоявшемся в среду референдуме по этому вопросу. Это в среду сообщает избирательная комиссия.

Результаты после подсчета 100% бюллетеней показывают, что за проголосовали 66,9% избирателей, против — 33,1%.

«Сегодня вечером Дания отправила очень важный сигнал нашим союзникам. И мы послали [президенту РФ Владимиру] Путину четкий сигнал», — прокомментировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Результаты референдума поприветствовали многие европейские политики, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая написала в «Твиттере», что «и Дания, и ЕС выиграют от этого решения».

О вынесении вопроса на всеобщее голосование глава кабинета объявила 6 марта на пресс-конференции с участием оппозиционных партий. Число сторонников присоединения Дании к оборонному сотрудничеству в рамках ЕС неуклонно росло в последние месяцы.

Дания — единственная страна ЕС, не участвовавшая в оборонном сотрудничестве. Референдум проводился «в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе».