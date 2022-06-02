Турция не ждет компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО — офис Эрдогана
11:20 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не ждет каких-либо компромиссов по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил в четверг глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью финской газете «Хельсингин саномат».
«Сила, влияние и потенциал Турции очевидны. Наше значение для НАТО тоже очевидны. Мы не ждем компромиссов. Мы выдвигаем принципиальные условия для членства [Швеции и Финляндии в НАТО]», — подчеркнул он.
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