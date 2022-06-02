Десятки боевиков из протурецких формирований погибли при взрыве в Идлибе — САНА
11:32 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки боевиков из протурецких формирований погибли или получили ранения в результате взрыва на оружейном складе в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом в четверг сообщило агентство САНА со ссылкой на местные источники.
По данным агентства, мощный взрыв произошел на оружейном складе, принадлежащем боевикам поддерживаемой Турцией экстремистской группировки «Фейлак аш-Шам», в селении Бебсека на севере сирийской провинции. В результате взрыва десятки человек погибли или получили ранения. Точное число жертв и пострадавших не приводится.
Отмечается, что на складе находилось несколько тысяч гранатометов и ракет, которые сторонники «Фейлак аш-Шам» планировали перебросить отрядам группировки в южных районах Идлиба.
Как передает агентство, осколки ракет были разбросаны ударной волной по территории близлежащих пастбищ и лагерей перемещенных лиц, что привело к возникновению там пожаров.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, куда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных правительственной армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией. Тем не менее оппозиционные формирования, воюющие на стороне Турции, и террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) регулярно нарушают перемирие, обстреливая позиции сирийской армии и мирные населенные пункты.
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