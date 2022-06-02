0
0
169
НОВОСТИ

Сбер запустил СберТранспорт – многофункциональный маркетплейс транспортных услуг для корпоративных клиентов

11:30 02.06.2022

Платформа СберТранспорт – первый в России маркетплейс транспортных услуг для коммерческих и бюджетных предприятий, позволяющий автоматизировать процессы, сделать их прозрачными и значительно снизить расходы на транспортные услуги. Новый продукт был представлен в рамках VII Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022).

Этот мультифункциональный инструмент управления объединяет заказчиков и исполнителей (таксопарки, логистические компании, станции техобслуживания и др.) на одной площадке и обеспечивает решение транспортных задач любого масштаба на всей территории РФ.

Платформа реализована в формате сайта и мобильного приложения и обеспечивает удобный режим получения транспортных услуг в одном окне:

- деловых поездок сотрудников (с использованием такси для частных и групповых поездок, каршеринга, общественного, а также личного транспорта сотрудников), которые можно заказать в любое место и время;

- логистических услуг (доставка грузов и документов по направлениям: межрегиональные и внутрирегиональные перевозки от 1 кг до 20 т, курьерская экспресс-доставка, мультимодальные и авиаперевозки, погрузо-разгрузочные работы), позволяющие выстраивать эффективные цепочки поставок, объединять перевозки, прогнозировать и снижать их стоимость.

Возможности платформы и перечень услуг постоянно пополняются, в том числе уникальными услугами.

«Мы создали СберТранспорт для решения наших внутрикорпоративных задач: стандартизации и автоматизации процессов, повышения качества услуг, а также, что важно, оптимизации транспортных расходов, – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – По итогам внедрения цели были достигнуты. Процессы по всей стране стали едиными и прозрачными, оценка сотрудниками качества сервиса (CSI) выросла с 78 до 99%, а транспортные расходы снизились на 22% в годовом исчислении. Уверен, что наш опыт может быть полезен сотням, а может, даже тысячам предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, а также бюджетным предприятиям».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 02.06.2022
США пытаются перенаправить беженцев в Испанию и Канаду - Reuters
0
23
12:32 02.06.2022
ВС РФ уничтожили пункты управления нацформирований «Кракен» и «Азов» около Харькова
0
93
12:20 02.06.2022
Попытки Киева гарантировать наемникам правовую защиту никого из них не спасут — МО РФ
0
124
12:05 02.06.2022
В России не будут отказываться от бакалавриата и магистратуры — Фальков
0
128
12:02 02.06.2022
Новый сервис аналитики Сбера поможет бизнесу лучше понять потребителя
0
134
12:00 02.06.2022
В России выявили 4 262 случая заражения коронавирусом за сутки
0
121
11:32 02.06.2022
Десятки боевиков из протурецких формирований погибли при взрыве в Идлибе — САНА
0
201
11:20 02.06.2022
Турция не ждет компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО — офис Эрдогана
0
204
11:05 02.06.2022
На референдуме в Дании победили сторонники оборонного сотрудничества ЕС
0
217
11:00 02.06.2022
Россия отправила в Белоруссию гаубицы 2С3М «Акация»
0
197

Возврат к списку