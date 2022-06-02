В России выявили 4 262 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 262, до 18 339 776. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 976, до 17 749 960. Днем ранее там сообщали о 5 628 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 85, до 379 285. Днем ранее было зарегистрировано 83 смерти.
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