В России выявили 4 262 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 262, до 18 339 776. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 976, до 17 749 960. Днем ранее там сообщали о 5 628 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 85, до 379 285. Днем ранее было зарегистрировано 83 смерти.