В России не будут отказываться от бакалавриата и магистратуры — Фальков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от Болонской системы не предполагает упразднение в России бакалавриата и магистратуры. Об этом глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в четверг.

«Понимаете, речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — заверил Фальков.

Он также привел ряд причин в пользу сохранения бакалавриата и магистратуры. Так, по его словам, стоит учесть, что многие люди «симпатизируют этим форматам образования». Кроме того, пояснил министр, необходимо дать возможность продолжить свое обучение миллионам выпускников бакалавриата.

«<…> У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьей, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование», — отметил Фальков. В качестве третьей причины в пользу сохранения бакалавриата и магистратуры он указал на то, что необходимо принять во внимание интересы иностранных студентов, которые ориентируются на данный формат обучения.

Тем не менее, по мнению министра, эта система требует определенных доработок. «Нужно поправить очевидные огрехи. Например, когда человек без профильного образования поступает в совершенно другую магистратуру. Здесь надо навести больше порядка», — добавил Фальков, подчеркнув, что такая тенденция негативно сказывается на качестве образования. По его словам, направления бакалавриата и магистратуры «должны быть сочетаемыми либо профильно близкими», но этот вопрос еще необходимо проработать.

Ранее Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система. Отказ от Болонской системы и переход на специалитет может усилить качество подготовки педагогов в России, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.