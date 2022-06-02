Попытки Киева гарантировать наемникам правовую защиту никого из них не спасут — МО РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту никого из них не спасут. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», — сказал Конашенков.