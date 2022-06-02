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ВС РФ уничтожили пункты управления нацформирований «Кракен» и «Азов» около Харькова

12:32 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований „Кракен“ и „Азов“ в районе Харькова», — заявил Конашенков.

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