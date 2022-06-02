ВС РФ уничтожили пункты управления нацформирований «Кракен» и «Азов» около Харькова
12:32 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований „Кракен“ и „Азов“ в районе Харькова», — заявил Конашенков.
НОВОСТИ
- 13:00 02.06.2022
- США пытаются перенаправить беженцев в Испанию и Канаду - Reuters
- 12:20 02.06.2022
- Попытки Киева гарантировать наемникам правовую защиту никого из них не спасут — МО РФ
- 12:05 02.06.2022
- В России не будут отказываться от бакалавриата и магистратуры — Фальков
- 12:02 02.06.2022
- Новый сервис аналитики Сбера поможет бизнесу лучше понять потребителя
- 12:00 02.06.2022
- В России выявили 4 262 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 02.06.2022
- Десятки боевиков из протурецких формирований погибли при взрыве в Идлибе — САНА
- 11:30 02.06.2022
- Сбер запустил СберТранспорт – многофункциональный маркетплейс транспортных услуг для корпоративных клиентов
- 11:20 02.06.2022
- Турция не ждет компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО — офис Эрдогана
- 11:05 02.06.2022
- На референдуме в Дании победили сторонники оборонного сотрудничества ЕС
- 11:00 02.06.2022
- Россия отправила в Белоруссию гаубицы 2С3М «Акация»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать