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В Москве выявили 353 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 353 против 367 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 771 288 случаев заражения.

В столице за сутки зарегистрировали 10 смертей из-за ковида, что стало минимумом с 18 сентября 2020 года. Днем ранее в городе зафиксировали 13 летальных исходов, всего с начала пандемии — 43 757.

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