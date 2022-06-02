Итоги саммита ЕС отражают перерождение союза в инструмент сдерживания РФ — МИД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги саммита Евросоюза, прошедшего в Брюсселе 30–31 мая, стали очередным свидетельством его перерождения в инструмент сдерживания России в русле установок США и НАТО. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с антироссийскими решениями Евросоюза.

«Итоги внеочередного саммита Евросоюза в Брюсселе 30–31 мая стали очередным свидетельством перерождения этого интеграционного объединения в инструмент сдерживания России в русле геополитических установок США и НАТО. ЕС окончательно утрачивает самостоятельность и мирную объединительную общеевропейскую повестку, которую в него вкладывали отцы — основатели „единой Европы“, — указали в министерстве.