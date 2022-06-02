Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом повысил в звании главу МЧС Александра Куренкова до генерал-лейтенанта. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в указе.

Куренков был назначен на должность главы МЧС 25 мая. Сегодня ему исполняется 50 лет.