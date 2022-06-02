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Поставки Украине иностранного вооружения лишь доставят ей больше страданий — Песков

14:12 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки западного оружия Киеву не отразятся на достижении целей спецоперации РФ, но лишь доставят больше страданий самой Украине. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, каждый раз более современным, не меняет параметров специальной военной операции, — в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты — но просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие», — отметил он.

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