Поставки Украине иностранного вооружения лишь доставят ей больше страданий — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки западного оружия Киеву не отразятся на достижении целей спецоперации РФ, но лишь доставят больше страданий самой Украине. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, каждый раз более современным, не меняет параметров специальной военной операции, — в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты — но просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие», — отметил он.