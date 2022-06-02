США в течение 10 лет построят в Польше 110 военных объектов разного назначения — посол
14:32 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 военных объектов разного назначения будут построены США на территории Польши в течение ближайших 10 лет. Об этом заявил в четверг Марек Бжезинский, выступая на церемонии начала строительства складов для боеприпасов США в местности Повидз (Великопольское воеводство) в центральной части Польши.
«В течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов», — добавил посол. По его словам, все это нужно для того, «чтобы серьезно повысить военную готовность». Как подчеркнул Бжезинский, «это будут, например, учебные объекты, но также столовые, казармы и объекты другого назначения».
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