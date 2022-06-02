0
0
152
НОВОСТИ

Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%

15:00 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о повышении учетной ставки с 10 до 15%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк решил повысить учетную ставку на 15 процентных пунктов до 25%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 02.06.2022
ВСУ под угрозой смерти вернули отступавших бойцов к Северодонецку — помощник главы ЧР
0
37
15:56 02.06.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства школы и детского сада в Королеве
0
35
15:32 02.06.2022
Переговоры РФ с Украиной возможны лишь с учетом российских условий — Матвиенко
0
92
15:12 02.06.2022
Мишустин считает необходимым свести к минимуму число проверок бизнеса
0
127
14:32 02.06.2022
США в течение 10 лет построят в Польше 110 военных объектов разного назначения — посол
0
209
14:12 02.06.2022
Поставки Украине иностранного вооружения лишь доставят ей больше страданий — Песков
0
222
14:02 02.06.2022
Белые ночи – заказывай, что хочешь: Сбер и СберМаркет создали коллекцию магнитов со СберКотом для жителей Санкт-Петербурга
0
210
14:00 02.06.2022
В Кремле не следят за судьбой Чубайса — Песков
0
221
13:58 02.06.2022
Герман Греф: «Клиентоцентричность – самый большой вызов в социальной политике»
0
216
13:32 02.06.2022
Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта
0
244

Возврат к списку