Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%
15:00 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о повышении учетной ставки с 10 до 15%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.
«Национальный банк решил повысить учетную ставку на 15 процентных пунктов до 25%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.
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