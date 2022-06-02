Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о повышении учетной ставки с 10 до 15%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный банк решил повысить учетную ставку на 15 процентных пунктов до 25%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.