0
0
129
НОВОСТИ

Мишустин считает необходимым свести к минимуму число проверок бизнеса

15:12 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства призвал продолжать работу над тем, чтобы бизнес соблюдал все требования, а число проверок сократилось.

«Необходимо продолжать внедрять риск-ориентированный подход, развивать информационные системы для удобства бизнеса и упрощения работы инспекторов. Совместно с предпринимателями надо сделать так, чтобы требования соблюдались, а проверки проводились по минимуму», — сказал глава кабмина, комментируя доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 02.06.2022
ВСУ под угрозой смерти вернули отступавших бойцов к Северодонецку — помощник главы ЧР
0
37
15:56 02.06.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства школы и детского сада в Королеве
0
35
15:32 02.06.2022
Переговоры РФ с Украиной возможны лишь с учетом российских условий — Матвиенко
0
92
15:00 02.06.2022
Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%
0
150
14:32 02.06.2022
США в течение 10 лет построят в Польше 110 военных объектов разного назначения — посол
0
209
14:12 02.06.2022
Поставки Украине иностранного вооружения лишь доставят ей больше страданий — Песков
0
222
14:02 02.06.2022
Белые ночи – заказывай, что хочешь: Сбер и СберМаркет создали коллекцию магнитов со СберКотом для жителей Санкт-Петербурга
0
210
14:00 02.06.2022
В Кремле не следят за судьбой Чубайса — Песков
0
221
13:58 02.06.2022
Герман Греф: «Клиентоцентричность – самый большой вызов в социальной политике»
0
216
13:32 02.06.2022
Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта
0
244

Возврат к списку