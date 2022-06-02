Мишустин считает необходимым свести к минимуму число проверок бизнеса
15:12 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства призвал продолжать работу над тем, чтобы бизнес соблюдал все требования, а число проверок сократилось.
«Необходимо продолжать внедрять риск-ориентированный подход, развивать информационные системы для удобства бизнеса и упрощения работы инспекторов. Совместно с предпринимателями надо сделать так, чтобы требования соблюдались, а проверки проводились по минимуму», — сказал глава кабмина, комментируя доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
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