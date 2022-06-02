Переговоры РФ с Украиной возможны лишь с учетом российских условий — Матвиенко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет. Об этом заявила в четверг журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Зимбабве.

«Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.