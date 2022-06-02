0
0
96
НОВОСТИ

Переговоры РФ с Украиной возможны лишь с учетом российских условий — Матвиенко

15:32 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет. Об этом заявила в четверг журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Зимбабве.

«Переговоры возможны только с учетом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 02.06.2022
ВСУ под угрозой смерти вернули отступавших бойцов к Северодонецку — помощник главы ЧР
0
37
15:56 02.06.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства школы и детского сада в Королеве
0
35
15:12 02.06.2022
Мишустин считает необходимым свести к минимуму число проверок бизнеса
0
127
15:00 02.06.2022
Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%
0
150
14:32 02.06.2022
США в течение 10 лет построят в Польше 110 военных объектов разного назначения — посол
0
209
14:12 02.06.2022
Поставки Украине иностранного вооружения лишь доставят ей больше страданий — Песков
0
222
14:02 02.06.2022
Белые ночи – заказывай, что хочешь: Сбер и СберМаркет создали коллекцию магнитов со СберКотом для жителей Санкт-Петербурга
0
210
14:00 02.06.2022
В Кремле не следят за судьбой Чубайса — Песков
0
221
13:58 02.06.2022
Герман Греф: «Клиентоцентричность – самый большой вызов в социальной политике»
0
216
13:32 02.06.2022
Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта
0
244

Возврат к списку