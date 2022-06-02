ВСУ под угрозой смерти вернули отступавших бойцов к Северодонецку — помощник главы ЧР
16:00 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские националисты под угрозой смерти вернули 150-200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка Луганской Народной Республики в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка, которая в настоящее время частично контролируется российскими военными. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Многочисленной группировку (сопротивляющихся украинских националистов в промзоне Северодонецка — прим. ТАСС) назвать нельзя — со стороны Лисичанска обратно загнали в промышленную зону человек 150-200. Мы задерживаем людей — пленные дают показания, что их насильно заставляют оставаться на этой территории под угрозой смерти, то есть им не дают разрешения на отход», — сказал Алаудинов в эфире телеканала.
Он отметил, что в настоящее время жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, при этом примыкающая к нему промзона контролируется пока лишь частично.
«К жилому сектору примыкает огромная территория промышленной зоны. Это завод „Азот“ и огромное количество прилегающих к нему предприятий и организаций. <…> Промышленная зона находится под нашим контролем примерно на 5%, <…> производится дальнейшая зачистка», — добавил командир спецподразделения «Ахмат».
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