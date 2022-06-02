Андрей Воробьев проверил ход строительства школы и детского сада в Королеве

15:56

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В подмосковном Королеве на ул. Академика Легостаева к сентябрю 2023 года возведут школу на 825 мест и детский сад - на 250. Работы уже идут, сегодня губернатор Московской областипроверил ход строительства и пообщался с жителями.

Образовательные учреждения строят между ЖК «Стрела» и ЖК «Парад планет», где нет ни школ, ни детских садов. Жителям этих кварталов приходится возить на учебу детей в другие микрорайоны.

«Здесь рядом дома, поэтому круглосуточно вести строительство мы не можем. Но сейчас ставим дополнительный кран, чтобы больше принимать бетона в светлое время суток. 1 сентября 2023 года школа уже будет», – сказал Андрей Воробьёв в общении с семьей Чижовых, у которых 2 детей, и многодетной мамой Аленой Биль.

Летом 2020-го в семье Биль на свет появились четверняшки – девочка и три мальчика. По региональной программе «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» супруги получили субсидию на покупку жилья. До этого у них была однокомнатная квартира, взятая в ипотеку.

«Почти год назад губернатор нас поздравил, подарил 7-местный автомобиль. Это был невероятный подарок – машина стала основным транспортным средством для нашего большого семейства. Нам также выделили субсидию, и мы приобрели дом, – сказала Алена Биль. – Очень рады, что рядом с нашим домом строят детский сад и школу. Это очень удобно. К тому же микрорайон растет, здесь появляется все больше детей».

Школу заложили 1 сентября 2021 года наряду с другими 25 учебными заведениями – в церемонии принимали участие губернатор Андрей Воробьёв и зампред правительства РФ Татьяна Голикова. В 4-этажном здании, кроме учебных кабинетов, будут лаборантские, универсальные помещения продленного дня, медблок, библиотека, спортивный, актовый и обеденный залы. На прилегающей территории - спортивное ядро, детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Строительство школы позволит разгрузить ближайшую гимназию №18, а также ликвидировать вторую смену в школе №2.

Детский сад начали строить в конце прошлого года, у него будет 3 этажа. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь будет все самое необходимое, включая колясочную, медицинский и пищевой блоки, залы для музыкальных и физкультурных занятий. На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Установят также теневые навесы, территорию озеленят.

«На этом месте в середине 2000-х территория долгое время пустовала. Теперь мы строим здесь социальные объекты, – рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика «Автобытдор» Артем Корбут. – Здесь будет полноценный, хорошо оборудованный комплекс для детей – много игровых, спортивных площадок».

В Королеве за 6 последних лет построено 7 школ по областной программе. В их числе 4 из числа 50-ти, заложенных в 2019 году – это пристройки к гимназиям №5 и №9 и школам №20 и №8 в мкр. Юбилейный. Кроме того, открыли инвестиционную школу на 660 мест в мкр. Болшево.

С 2016 года в Королеве за бюджетные средства построили 2 детсада по 190 мест каждый – на ул. Карла Маркса и ул. Циолковского. Ввели также детский садик на 80 мест в мкр. Болшево и встроенно-пристроенный сад на 110 мест в мкр. Первомайский. В 2024 году рядом откроют еще один «палисадик».