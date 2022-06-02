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Минцифры допустило снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов до 1%

16:32 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры допускает, что льготная ставка по ипотеке для ИТ-специалистов может снизиться до 1% в ряде регионов. Об этом в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

«Уже сейчас банки предлагают 4% (по льготной ипотеке для ИТ-специалистов — прим. ТАСС). При этом заложен инструмент, когда регионы в своих бюджетах могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишника, до 2% уже есть примеры. Я думаю, что будет и 1%», — сообщил Паршин.

Он подчеркнул, что ИТ-специалисты уже подали 1,5 тыс. заявок в российские банки для получения льготной ипотеки, сейчас число заявок выросло в несколько раз.

В мае 2022 года в РФ была запущена льготная ипотека под 5% для IT-специалистов. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей.

Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, зарплата которых не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше 1 млн жителей, и не менее 100 тыс. рублей в остальных субъектах РФ.

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