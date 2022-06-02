Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, в том числе нефтяное эмбарго — источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против РФ, который предусматривает также частичное отложенное нефтяное эмбарго. Об этом в четверг сообщил журналистам в Брюсселе источник в Совете ЕС.

«Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу», — сообщил дипломат.