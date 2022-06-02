Индия будет импортировать нефть из РФ, исходя из требований своей энергобезопасности — МИД

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Индии по импорту нефти из России основывается на обеспечении энергетической безопасности республики. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

«Мы последовательно придерживаемся следующей позиции: наш подход к закупкам нефти из России основывается и будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности», — подчеркнул Багчи, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Индия увеличить поставки энергоносителей из РФ.

Ранее Министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России.