Индия будет импортировать нефть из РФ, исходя из требований своей энергобезопасности — МИД
17:12 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция Индии по импорту нефти из России основывается на обеспечении энергетической безопасности республики. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.
«Мы последовательно придерживаемся следующей позиции: наш подход к закупкам нефти из России основывается и будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности», — подчеркнул Багчи, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Индия увеличить поставки энергоносителей из РФ.
Ранее Министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России.
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