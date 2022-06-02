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Сербия не будет направлять оружие на Украину — Вучич

17:40 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия не будет направлять оружие на Украину, потому что не желает быть стороной этого конфликта. Об этом заявил в четверг сербский президент Александар Вучич, выступая на трехдневном форуме Globsec в Братиславе.

«Завтра я буду посещать украинских беженцев. А оружие мы не будем отправлять, потому что нет хотим быть стороной войны», — заявил Вучич.

«Мы не будем выбирать стороны в этой войне», — дополнительно подчеркнул сербский лидер.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Сербия готова оказать все виды гуманитарной помощи гражданам Украины, а также участвовать в восстановлении украинских городов.

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