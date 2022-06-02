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Европарламент не доволен тем, как в Венгрии обстоят дела с демократией и правом

18:20 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли (СДПГ) призвала лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе (ЕС). Об этом она заявила в четверг в эфире германской телерадиостанции Эм-дэ-эр (MDR).

Барли утверждала, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия, существующим в ЕС, в качестве средства шантажа. При этом она добавила, что право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона. «Особенно в Венгрии, больше нельзя говорить о демократических и правовых отношениях», — подчеркнула Барли. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по ее словам, «по частям полностью взял страну в свои руки».

Ранее в четверг, как сообщило агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за позиции Венгрии, которая выступила против рестрикций.

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