Европарламент не доволен тем, как в Венгрии обстоят дела с демократией и правом
18:20 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Барли утверждала, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия, существующим в ЕС, в качестве средства шантажа. При этом она добавила, что право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона. «Особенно в Венгрии, больше нельзя говорить о демократических и правовых отношениях», — подчеркнула Барли. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по ее словам, «по частям полностью взял страну в свои руки».
Ранее в четверг, как сообщило агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за позиции Венгрии, которая выступила против рестрикций.
НОВОСТИ
- 17:40 02.06.2022
- Сербия не будет направлять оружие на Украину — Вучич
- 17:15 02.06.2022
- Сбербанк продолжает добавлять по 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей
- 17:12 02.06.2022
- Индия будет импортировать нефть из РФ, исходя из требований своей энергобезопасности — МИД
- 17:00 02.06.2022
- Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, в том числе нефтяное эмбарго — источник
- 16:32 02.06.2022
- Минцифры допустило снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов до 1%
- 16:12 02.06.2022
- Путин подтвердил планы продлить дорогу М-12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
- 16:00 02.06.2022
- ВСУ под угрозой смерти вернули отступавших бойцов к Северодонецку — помощник главы ЧР
- 15:56 02.06.2022
- Андрей Воробьев проверил ход строительства школы и детского сада в Королеве
- 15:32 02.06.2022
- Переговоры РФ с Украиной возможны лишь с учетом российских условий — Матвиенко
- 15:12 02.06.2022
- Мишустин считает необходимым свести к минимуму число проверок бизнеса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать