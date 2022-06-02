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НОВОСТИ

ФАС РФ ожобрила покупку российского бизнеса «Макдоналдс»

19:40 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс», оставив продавцу право в течение 15 лет на рыночных условиях выкупить свой бизнес. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«ФАС одобрила ходатайство ООО „Клуб-Отель“ о приобретении российского бизнеса „Макдоналдс“. При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», — отмечается в сообщении.

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