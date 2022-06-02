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Новое соглашение с "Газпромом" власти Болгарии заключать не собираются

20:25 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Болгарии не намерено начинать переговоры о заключении нового соглашения с «Газпромом» о поставках голубого топлива, действующий контракт заканчивается в декабре. Об этом заявил в четверг на слушаниях в парламентской комиссии по бюджету вице-премьер и министр финансов Асен Василев, отвечая на вопросы депутатов.

«Ответ на ваш вопрос о том, когда наше правительство будет вести переговоры с „Газпромом“ о новых количествах газа, с учетом поведения „Газпрома“ и отказа выполнять подписанный договор, который мы абсолютно четко выполняли, могу дать единственный — никогда», — сказал Василев.

Вице-премьер дополнил, что Болгария покупает газ из Азербайджана и США в связи с тем, что поставщик российского газа «Газпром-экспорт» в одностороннем порядке приостановил выполнения договора.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

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