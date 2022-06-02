Вскоре в Стамбуле по "зерновому" вопросу соберутся представители РФ, ООН, Украины и Турции
20:40 02.06.2022 Источник: Интерфакс
"Детали "дорожной карты" будут обсуждаться в ближайшие дни во время встречи, в которой примут участие Россия, Украина, Турция и представители ООН", - говорится в сообщении. Согласно "Анадолу", на встрече рассмотрят вопросы, связанные со "страхованием и безопасностью судов, а также разминированием (портов - ИФ) региона".
Кроме того, по словам источников агентства, Россия и Украина ранее позитивно оценили сотрудничество для создания "коридора для вывоза зерна" из украинских портов.
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