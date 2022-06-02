Вскоре в Стамбуле по "зерновому" вопросу соберутся представители РФ, ООН, Украины и Турции

20:40 Источник: Интерфакс

Представители России, Украины, Турции и ООН в ближайшие дни соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить план действий по ситуации вокруг проблем с экспортом зерна, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на собственные данные.

"Детали "дорожной карты" будут обсуждаться в ближайшие дни во время встречи, в которой примут участие Россия, Украина, Турция и представители ООН", - говорится в сообщении. Согласно "Анадолу", на встрече рассмотрят вопросы, связанные со "страхованием и безопасностью судов, а также разминированием (портов - ИФ) региона".

Кроме того, по словам источников агентства, Россия и Украина ранее позитивно оценили сотрудничество для создания "коридора для вывоза зерна" из украинских портов.