Отказ договориться с Россией может привести Украину к потере суверенитета - Медведев

08:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от переговоров с Россией грозит Украине новыми жертвами и потерей территорий, а в конечном итоге и утратой суверенитета. Об этом заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

Он обратил внимание, что некоторое время назад Украина «будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам», причем с относительно реалистической позиции. Но в какой-то момент страна эти переговоры приостановила. Как считает политик, это произошло «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».

«Чем это грозит? Понятно чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и в конечном счете Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета», — констатировал Медведев.