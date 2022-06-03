Отказ договориться с Россией может привести Украину к потере суверенитета - Медведев
08:35 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он обратил внимание, что некоторое время назад Украина «будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам», причем с относительно реалистической позиции. Но в какой-то момент страна эти переговоры приостановила. Как считает политик, это произошло «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Чем это грозит? Понятно чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и в конечном счете Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета», — констатировал Медведев.
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