0
0
63
НОВОСТИ

Отказ договориться с Россией может привести Украину к потере суверенитета - Медведев

08:35 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от переговоров с Россией грозит Украине новыми жертвами и потерей территорий, а в конечном итоге и утратой суверенитета. Об этом заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

Он обратил внимание, что некоторое время назад Украина «будто бы проявила желание договариваться по ключевым моментам», причем с относительно реалистической позиции. Но в какой-то момент страна эти переговоры приостановила. Как считает политик, это произошло «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».

«Чем это грозит? Понятно чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и в конечном счете Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета», — констатировал Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:17 02.06.2022
Понижение темпов роста цен в России выглядит неустойчивым – Центробанк
0
657
20:40 02.06.2022
Вскоре в Стамбуле по "зерновому" вопросу соберутся представители РФ, ООН, Украины и Турции
0
682
20:25 02.06.2022
Новое соглашение с "Газпромом" власти Болгарии заключать не собираются
0
741
19:40 02.06.2022
ФАС РФ одобрила покупку российского бизнеса «Макдоналдс»
0
735
18:20 02.06.2022
Европарламент не доволен тем, как в Венгрии обстоят дела с демократией и правом
0
796
17:40 02.06.2022
Сербия не будет направлять оружие на Украину — Вучич
0
776
17:15 02.06.2022
Сбербанк продолжает добавлять по 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей
0
942
17:12 02.06.2022
Индия будет импортировать нефть из РФ, исходя из требований своей энергобезопасности — МИД
0
831
17:00 02.06.2022
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, в том числе нефтяное эмбарго — источник
0
865
16:32 02.06.2022
Минцифры допустило снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов до 1%
0
791

Возврат к списку