Минторг США опубликовал черный список, в который вошло 71 юрлицо из РФ и Белоруссии
09:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство торговли США обнародовало в четверг черный список, в который вышло 71 юридическое лицо из России и Белоруссии, в том числе целый ряд авиастроительных и судостроительных предприятий. Документ был обнародовал в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.
В список вошли в том числе «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», морское конструкторское бюро «Алмаз». Также в перечень были включены компания «Газпром нефть шельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ и ряд структур РАН.
Как ранее поясняли в Белом доме, фигурантам этого перечня фактически закрыт доступ к американским технологиям и программному обеспечению, даже если товары, использующие их, произведены в третьих странах.
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