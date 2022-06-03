РФ должна быть уверена, что торговые суда не привезут на Украину оружие — Медведев

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна быть уверена, что торговые суда для вывоза украинской пшеницы не привезут на Украину вооружение. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

«Мы должны быть уверены, что те торговые суда, которые повезут, например, эту пшеницу [из Украины], не привезут на Украину оружие, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы дополнительное количество вооружений было поставлено этими самыми торговыми судами под видом гуманитарной помощи или чего-то другого», — сказал Медведев.

По его словам, на Украине, действительно, на складах находится определенное количество зерновых, которые не могут вывезти. «Не потому, что мы не пускаем. В этом случае действуют законы военного времени: к сожалению, до вывоза этой пшеницы, этих зерновых, Украина заминировала все выходы из порта. Понятно, что цель, наверное, была другая, но тем не менее торговые суда не могут выйти, поэтому им (украинской стороне — прим. ТАСС) надо разминировать все проходы», — сказал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что Россия никак не препятствует «вывозу этого продовольствия». «Пожалуйста, пусть они все сделают и в соответствии с теми договоренностями, которые есть, поставляют в другие страны — и морским путем, и сухопутным путем», — заключил Медведев.