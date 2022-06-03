Михаил Касьянов уехал из России
09:20 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член бюро политсовета партии народной свободы («ПАРНАС») Константин Мерзликин подтвердил отъезд лидера партии Михаила Касьянова из России.
«Он в данный момент находится за границей, мне неизвестны его местонахождение и дата возвращения. У меня нет комментария дополнительного», — сказал ТАСС Мерзликин.
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