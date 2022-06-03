Михаил Касьянов уехал из России

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член бюро политсовета партии народной свободы («ПАРНАС») Константин Мерзликин подтвердил отъезд лидера партии Михаила Касьянова из России.

«Он в данный момент находится за границей, мне неизвестны его местонахождение и дата возвращения. У меня нет комментария дополнительного», — сказал ТАСС Мерзликин.