Си Цзиньпин распорядился помочь России, не нарушая западных санкций - WP
09:32 03.06.2022 Источник: Газета.Ru
Власти Китая и лидер страны Си Цзиньпин пытаются помочь России, не нарушая при этом западных санкций. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на правительственные источники в Пекине.
По версии газеты, Москва якобы по крайней мере два раза оказывала давление на Пекин, добиваясь, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки.
По информации источника издания, оба раза были «напряженными».
В итоге председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти пути оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Газета.Ru
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