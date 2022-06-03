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Байден вновь призвал к ужесточению контроля за огнестрельным оружием

10:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом, и необходимо ужесточение контроля за ним.

«Вторая поправка, как и все другие права, не является абсолютом», — сказал американский лидер, выступая в четверг вечером с телеобращением к согражданам из Белого дома в связи с имевшими в последнее время в стране место случаями массовой стрельбы.

«Нам нужно запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. А если мы не можем запретить штурмовое оружие, то нам надо поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года», — добавил Байден. По его словам, необходимы также изменения, касающиеся правил хранения огнестрельного оружия, а также ответственности компаний — производителей оружия.

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