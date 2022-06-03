0
0
70
НОВОСТИ

Самолету "Аэрофлота" запретили покидать Шри-Ланку

10:05 03.06.2022 Источник: Интерфакс

Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий самолету "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) покидать Шри-Ланку, сообщил местный информационный портал News First.

Приказ будет действовать до 16 июня.

По данным издания, жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

Как сообщалось, в четверг утром Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся - на сайте "Аэрофлота" говорилось о задержке рейса на сутки. В пресс-службе компании не комментировали ситуацию.

По данным портала Airfleets, задержанный самолет в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 03.06.2022
Учения ВМФ России с привлечением более 40 кораблей и судов начались в Тихом океане
0
26
10:00 03.06.2022
Байден вновь призвал к ужесточению контроля за огнестрельным оружием
0
76
09:32 03.06.2022
Си Цзиньпин распорядился помочь России, не нарушая западных санкций - WP
0
163
09:20 03.06.2022
Михаил Касьянов уехал из России
0
165
09:05 03.06.2022
РФ должна быть уверена, что торговые суда не привезут на Украину оружие — Медведев
0
174
09:00 03.06.2022
Минторг США опубликовал черный список, в который вошло 71 юрлицо из РФ и Белоруссии
0
169
08:35 03.06.2022
Отказ договориться с Россией может привести Украину к потере суверенитета - Медведев
0
220
21:17 02.06.2022
Понижение темпов роста цен в России выглядит неустойчивым – Центробанк
0
722
20:40 02.06.2022
Вскоре в Стамбуле по "зерновому" вопросу соберутся представители РФ, ООН, Украины и Турции
0
742
20:25 02.06.2022
Новое соглашение с "Газпромом" власти Болгарии заключать не собираются
0
816

Возврат к списку