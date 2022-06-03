Самолету "Аэрофлота" запретили покидать Шри-Ланку

10:05 Источник: Интерфакс

Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий самолету "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) покидать Шри-Ланку, сообщил местный информационный портал News First.

Приказ будет действовать до 16 июня.

По данным издания, жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

Как сообщалось, в четверг утром Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся - на сайте "Аэрофлота" говорилось о задержке рейса на сутки. В пресс-службе компании не комментировали ситуацию.

По данным портала Airfleets, задержанный самолет в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.