Самолету "Аэрофлота" запретили покидать Шри-Ланку
10:05 03.06.2022 Источник: Интерфакс
Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий самолету "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) покидать Шри-Ланку, сообщил местный информационный портал News First.
Приказ будет действовать до 16 июня.
По данным издания, жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.
Как сообщалось, в четверг утром Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся - на сайте "Аэрофлота" говорилось о задержке рейса на сутки. В пресс-службе компании не комментировали ситуацию.
По данным портала Airfleets, задержанный самолет в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.
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