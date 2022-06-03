Учения ВМФ России с привлечением более 40 кораблей и судов начались в Тихом океане

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Тихоокеанского флота с привлечением более, чем 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов начались в Тихом океане. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

«В ходе практических действий корабельные группы совместно с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море», — сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также уточнили, что в назначенных районах действуют корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.