Госдеп вернул на своем сайте указание, что США не поддерживают независимость Тайваня
11:00 03.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США обновил на своем сайте страницу со справочной информацией о взаимоотношениях с Тайванем, вернув в текст указание на то, что «США не поддерживают независимость Тайваня».
В документе отмечается, что «США придерживаются давно устоявшейся политики одного Китая». «Мы выступаем против любых односторонних изменений статуса-кво с любой стороны, мы не поддерживаем независимость Тайваня, и мы ожидаем, что разногласия между сторонами будут решаться мирными способами», — говорится на сайте Госдепа.
Как отмечает в четверг агентство Рейтер, изменения, судя по всему, были внесены 28 мая. Именно эта дата указана в документе.
В прошлом месяце Госдепартамент уже обновлял эту страницу со справочной информацией о взаимоотношениях с Тайванем. Та версия отличалась от еще более ранней, опубликованной 31 августа 2018 года администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа, тем, что в ней отсутствовала фраза о том, что «США признают власти КНР единственным легитимным правительством Китая, осознавая китайскую позицию о том, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью». Кроме того, из текста тогда исчезло указание, что «США не поддерживают независимость Тайваня».
Позднее представители Госдепартамента заверяли, что эти изменения на сайте не свидетельствуют о какой-либо смене политики со стороны Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в конце мая с программной речью, посвященной политике нынешней американской администрации в отношении Китая, также заявлял, что США не поддерживают независимость Тайваня, но выступают против односторонних шагов в отношении острова.
НОВОСТИ
- 11:56 03.06.2022
- В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники
- 11:50 03.06.2022
- Мэр Собянин поручил принять меры по ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
- 11:48 03.06.2022
- Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два каботажных рейса в Петропавловск-Камчатский
- 11:32 03.06.2022
- Половина опрошенных россиян не планирует покупать недвижимость в ближайшем будущем — опрос
- 11:22 03.06.2022
- Клиенты Домклик от Сбера помогли спасти 2 гектара леса
- 11:20 03.06.2022
- Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой
- 11:05 03.06.2022
- Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра в Москве — МЧС
- 11:03 03.06.2022
- Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов стал академиком
- 10:33 03.06.2022
- Несколько человек заблокированы огнем на двух этажах БЦ «Гранд Сетунь плаза» в Москве — источник
- 10:20 03.06.2022
- Учения ВМФ России с привлечением более 40 кораблей и судов начались в Тихом океане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать