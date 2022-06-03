Госдеп вернул на своем сайте указание, что США не поддерживают независимость Тайваня

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США обновил на своем сайте страницу со справочной информацией о взаимоотношениях с Тайванем, вернув в текст указание на то, что «США не поддерживают независимость Тайваня».

В документе отмечается, что «США придерживаются давно устоявшейся политики одного Китая». «Мы выступаем против любых односторонних изменений статуса-кво с любой стороны, мы не поддерживаем независимость Тайваня, и мы ожидаем, что разногласия между сторонами будут решаться мирными способами», — говорится на сайте Госдепа.

Как отмечает в четверг агентство Рейтер, изменения, судя по всему, были внесены 28 мая. Именно эта дата указана в документе.

В прошлом месяце Госдепартамент уже обновлял эту страницу со справочной информацией о взаимоотношениях с Тайванем. Та версия отличалась от еще более ранней, опубликованной 31 августа 2018 года администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа, тем, что в ней отсутствовала фраза о том, что «США признают власти КНР единственным легитимным правительством Китая, осознавая китайскую позицию о том, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью». Кроме того, из текста тогда исчезло указание, что «США не поддерживают независимость Тайваня».

Позднее представители Госдепартамента заверяли, что эти изменения на сайте не свидетельствуют о какой-либо смене политики со стороны Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в конце мая с программной речью, посвященной политике нынешней американской администрации в отношении Китая, также заявлял, что США не поддерживают независимость Тайваня, но выступают против односторонних шагов в отношении острова.